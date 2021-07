Ernst August de Hanovre enfin rétabli ? Après le scandale, il est surpris... en pleine cure

Lourdement condamné en mars dernier, Ernst August de Hanovre semble bien décidé à se reprendre en main. Le 4 juillet 2021, le site allemand RTL a dévoilé une nouvelle interview du prince en pleine cure de remise en forme ! Visiblement reposé et souriant, l'ex-compagnon de la princesse Caroline de Monaco semble en meilleure santé, lui qui a connu plusieurs déboires judiciaires l'été dernier.

Le chef de la maison de Hanovre a posé ses valises au luxueux complexe Vivamayr situé à Altaussee, en Autriche, qui a déjà vu passer d'autres célébrités telles que Kate Moss ou Elizabeth Hurley. Face aux montagnes verdoyantes et un grand lac ensoleillé, dans un centre tout confort, difficile de ne pas retrouver calme et sérénité... Alors qu'elle suivait elle-même une cure, une journaliste a reconnu le prince Ernst August. D'abord méfiant, l'homme de 67 ans a ensuite accepté de donner de ses nouvelles rassurantes face caméra.

Ernst August de Hanovre n'a pas vraiment eu d'autre choix que de suivre une cure de remise en forme... Le 23 mars dernier, il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour violences et menaces à l'encontre de policiers et d'employés. Le tribunal régional de Wels lui a formellement interdit de consommer de l'alcool et lui a imposé un suivi psychologique. Le prince a également été contraint de quitter son pavillon de chasse de Grünau im Almtal, en Haute-Autriche, pour trois ans. Lors du procès, les avocats du prince avaient souligné la solitude de leur célèbre client, lui qui a initié un bras de fer juridique contre son fils, l'accusant de dilapider les richesses familiales...