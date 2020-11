Eva Colas (Miss Corse 2017) positive au Covid-19 : les séquelles qu'elle en garde

En mars dernier, Eva Colas révélait avoir été touchée par la première vague du coronavirus. Une manière pour elle de mettre en garde les plus jeunes qui ne considéreraient pas suffisamment la menace de ce fléau. Et pour cause, l'ex première dauphine de Maëva Coucke (Miss France 2018) n'est âgée que de 23 ans. "J'ai eu de la fièvre, une grosse migraine et maintenant j'ai perdu complètement l'odorat et le goût, je ne sens plus du tout les aliments. (...) Donc s'il vous plaît arrêtez de déroger aux règles, de trouver des excuses pour sortir pour le bien de tous, par solidarité et humanité", confiait-elle sur ses réseaux sociaux.

Des mois ont passé depuis cette inquiétante annonce et, aujourd'hui, Eva Colas a bien heureusement retrouvé la forme. Lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram mardi 3 novembre 2020, elle a donné de ses nouvelles. "J'ai eu le Covid en mars. Perte de goût et d'odorat, ça a duré un mois. Ensuite tout est revenu dans l'ordre. J'ai fait prise de sang en mai puis en août et test PCR en août et là avant de partir en Martinique : négatif", a-t-elle rassuré.

Mais la jolie brune a tout de même gardé quelques séquelles de la maladie. Elle raconte : "Je n'ai plus aucun symptôme mais j'ai l'impression d'être essoufflée plus vite et j'ai des odeurs et des goûts que je ne supporte plus du tout comme le citron. Et pour être honnête jusqu'au bout, l'odeur de la transpiration n'est plus la même. Odeur de frite, horrible. D'un côté c'est comme si je sentais beaucoup plus qu'avant. Un vrai nez !" Mais encore une fois, Eva Colas l'assure, elle n'a plus rien à craindre, c'est son dernier bilan sanguin complet qui l'atteste !