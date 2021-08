Familles nombreuses : Une maman touchée par la Covid-19, sa fille aux urgences... rien ne va plus

Gros coup dur pour l'une des candidates de Familles nombreuses. Mercredi 4 août 2021, la jeune femme en question a révélé qu'elle avait été testée positive à la Covid-19. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'un de ses enfants a été transporté aux urgences le jour-même. Des mésaventures qu'elle a racontées en story Instagram.

"Hier j'avais mal à la gorge, donc je pensais que j'avais pris froid et en fait pas du tout. Dans la nuit, ça a vraiment dégénéré les symptômes que j'avais. J'avais vraiment mal au niveau du thorax. J'avais du mal à respirer, une sensation de pression. Des courbatures, mais quand je vous dis des courbatures... Je n'ai jamais été autant fatiguée de toute ma vie. J'avais des maux de tête de malade", a tout d'abord confié Rofrane Bambara, alors qu'elle était clouée au lit. Dans le doute, la jeune femme de 27 ans qui a accouché de quadruplés il y a trois ans a souhaité se faire tester. Après avoir fait le tour de plusieurs pharmacies, elle a réussi à en trouver une pour faire le test. Et le résultat était sans appel : elle était positive à la Covid-19.

"A partir de là, il a fallu que j'aille faire un deuxième test pour voir quel variant c'était. Nasser a fait un test aussi du coup. Il avait un cas contact à son travail donc il devait déjà en faire un. Là il est devenu cas contact de cas contact. Il a fait son test et il doit le refaire dans quelques jours", a poursuivi Rofrane qui est donc obligée de s'isoler. La maman reste au maximum dans sa chambre afin de ne pas contaminer le reste de la famille. Et elle n'a pas caché que ce n'était pas simple d'être ainsi éloignée de ses enfants Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, Noor et Hajar. "Ca me fait un petit pincement au coeur, surtout quand j'entends qu'ils m'appellent. Ce n'est pas facile", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite invité ses abonnés à faire très attention car, même elle qui prenait ses précautions pour ne pas tomber malade a été touchée.

Comme si cela ne suffisait pas, sa fille Noor a dû être emmener en urgence à l'hôpital le soir-même. "Comme une galère n'arrive jamais seule, hier soir Noor s'est ouvert la lèvre. (...) Résultat : nuit aux urgences et quatre points de suture. Elle m'a fait trop mal au coeur", ont pu lire les internautes. Rofrane a ensuite partagé une photo de la fillette à l'hôpital, en train de patienter en regardant un dessin animé sur un téléphone portable. Un cliché pris à 00:07. "21h30-3h aux urgences à attendre avec une plaie ouverte. Heureusement que Nasser est un papa qui déchire", a-t-elle légendé.