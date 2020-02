Florence Foresti et son ex (?) compagnon Xavier, spectateurs VIP de PSG-Lyon

Depuis bientôt dix ans, Florence Foresti partage sa vie amoureuse avec Xavier Maingon, mais l'humoriste et actrice de 46 ans et le scénariste, qui travaillent pourtant ensemble, ne se montrent que très rarement en couple. Ils étaient de sortie le dimanche 9 février 2020 et se sont rendus au Parc des Princes pour assister au choc de la 24e journée de la Ligue 1 Conforama opposant le PSG à l'Olympique Lyonnais.

Florence Foresti - maîtresse de cérémonie de la 45e cérémonie des César qui aura lieu à la fin du mois - et Xavier Maignon ont ainsi assisté à la nouvelle victoire des joueurs de Thomas Tuchel. Kylian Mbappé, auteur d'un but à la 38e minute, et ses coéquipiers se sont imposés 4-2. Alors qu'ils auraient pu choisir de vivre cette soirée foot dans l'anonymat le plus total en se fondant dans la foule, les amoureux ont pris place dans la tribune réservée aux VIP. A un moment donné, Florence Foresti s'est montrée très surprise, un étonnement sans doute lié au but contre son camp du Lyonnais Fernando Marçal, rebaptisé but gag. L'humoriste, qui a joué en décembre 2019 la dernière de son spectacle Épilogue, a retrouvé l'un de ses amis lors de cette soirée foot en la personne de Franck Dubosc. Tous deux se connaissent très bien puisqu'ils ont notamment joué ensemble dans la comédie Barbecue sortie en 2014. Ils y incarnaient deux ex.

Franck Dubosc était en famille, accompagné de sa femme Danièle et de leurs deux garçons, Raphaël, 10 ans, et Milhan, 7 ans. Juste avant le match, l'acteur et humoriste de 56 ans se trouvait sur France 2, face à Thomas Sotto, pour 20h30 le dimanche, pour promouvoir sa nouvelle comédie 10 jours sans maman (en salles le 19 février 2020).

PSG-Lyon a également attiré Yannick Noah, le candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, Isabelle Huppert et son fils Lorenzo ou encore Lorànt Deutsch.

Avant d'être en couple avec Xavier Maingon, Florence Foresti a été avec Julien Mairesse, directeur artistique et metteur en scène de concerts avec qui elle a eu sa fille Toni, âgée de 12 ans. L'actrice et humoriste a également été mariée à Jérôme Daran, dont elle a divorcé en 2004.