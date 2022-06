François (Koh-Lanta) gagnant, les pompiers blessés s'insurgent : "C'est humiliant pour nous !"

Jérémy Beier, un sapeur-pompier, est mort le 10 août 2016 dans un terrible incendie qui s'est déclaré sur les hauteurs de Gabian, dans l'Hérault. Deux de ses camarades, David Fontaine et Lucas Canuel, ont été grièvement blessés ce même jour. Ils sont sept à avoir été mis en examen dans cette triste affaire. Parmi eux, François, co-gagnant avec Bastien de Koh-Lanta, Le Totem maudit, accusé d'avoir envoyé le trio en intervention dans un camion dysfonctionnel et avec des instructions inadaptées. Auprès du magazine Public, en kiosques ce vendredi 24 juin 2022, les deux survivants du drame prennent la parole avec la victoire du pompier de 38 ans.

"J'aime bien l'émission, mais cette année je n'ai pas pu ! Aller s'amuser pendant qu'on traîne nos séquelles et notre deuil, c'est trop pour les victimes ! Ça rouvre les plaies, regrette ainsi David Fontaine. Sa participation me donne la nausée. Pour moi, il n'a rien d'un héros !" En décembre dernier, après le tournage, il a croisé un François très amaigri – rappelons qu'il s'était délesté de 23 kilos. "J'ai cru qu'il était touché par l'accident et le procès à venir. Je trouve que c'est un immense manque de respect pour nous et qu'il n'a pensé qu'à lui. Si je faisais Koh-Lanta, ce serait en hommage à Jérémy Beier", lâche-t-il. Aujourd'hui, David Fontaine a "honte pour François et pour [sa] profession".

Même sentiment pour Lucas Canuel, gravement brûlé lors de l'incendie. "J'étais calme jusque-là, mais Koh-Lanta a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le voir faire le beau a été une douleur. C'est humiliant pour nous. Avec mes collègues, on s'est dit que s'il gagnait, il donnerait son chèque à l'oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. De toute façon, rien ne pourra faire oublier le passé", déclare-t-il. Désormais, tout ce qu'il attend, c'est le procès. "On espère que ce sera en fin d'année et que François va enfin comprendre. Depuis des années, ce sont nous les victimes qui sommes pénalisées et accusées d'imprudence. On espère que la roue va tourner", conclut-il.

La fin d'année sera synonyme de nouvelle vie pour François. Rappelons en effet que sa belle Sophie est enceinte de leur premier enfant dont la naissance est prévue début novembre.

François est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.