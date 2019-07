Frédérique (L'amour est dans le pré) en deuil : son hommage poignant

Après cette annonce, Frédérique a pu compter sur le soutien de ses abonnés afin d'affronter cette épreuve. Nul doute que son mari Pierre est aussi à ses côtés pour l'épauler du mieux possible. Le couple s'est rencontré grâce à L'amour est dans le pré.

Frédérique était venue séduire l'agriculteur et elle avait bien vite gagné son coeur. Depuis, le couple ne se quitte plus. Ils ont emménagé ensemble en 2012 et se sont mariés deux ans plus tard. De leur union est né Gabriel il y a six ans.