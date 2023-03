Gérald Watelet (Affaire conclue) en couple depuis 23 ans : photos avec son beau compagnon Miguel

Difficile d'en savoir plus sur ce Miguel, si ce n'est qu'il mène une relation à distance avec son compagnon Gérald. "Nous avons l'océan Atlantique entre nous mais c'est temporaire. Depuis le 26 septembre 1999, ma vie est beaucoup plus agréable et intéressante. Après ces dix huit ans, je veux dix huit ans et encore dix huit ans. Je t'embrasse tendrement", adressait Miguel à son chéri dans la RTBF en 2018. Une déclaration qui avait alors beaucoup touché le principal intéressé. "C'est adorable car il n'est pas causant. C'est quelqu'un qui s'exprime très peu donc qu'il fasse ça c'est incroyable et ça me touche beaucoup", avait-il réagi.

En juillet 2020, Gérald Watelet accordait une interview à Télé Star et acceptait de parler de son couple, mis à rude épreuve pendant le confinement. Les amoureux avaient alors été séparés pendant un long moment. "Il est portugais et travaille à New York. Il est aussi brun que je suis rouquin et grisonnant. Lui et moi, c'est le jour et la nuit. Nous ne nous sommes pas vus depuis le mois de février. Nous nous portons une confiance mutuelle totale", assurait-il.