Gérard Filippelli : Mort de Phil, le guitariste des Charlots

Triste nouvelle pour les fans des Charlots : le musicien et comédien Gérard Filippelli est décédé le 30 mars 2021 à Paris, à l'âge de 79 ans. L'annonce de sa mort a été confirmée sur Twitter par le réalisateur et journaliste Gilles Botineau. Surnommé Phil, Gérard Filippelli était un des membres fondateurs du groupe Les Problèmes, lors de sa création en 1966, avant qu'il ne devienne Les Charlots.

Tandis que Phil était à la guitare, son ami Gérard Rinaldi était au chant et au saxo, Jean Sarrus à la basse, Luis Rego à la guitare et Donald Rieubon à la batterie. Arrivé quelques années plus tard, Jean-Guy Fechner avait rejoint le groupe à la batterie. Après avoir assuré les premières parties de Johnny, Françoise Hardy ou encore Claude François dans les années 1960, Les Charlots se sont fait un nom dans la chanson humoristique, avant de s'illustrer au cinéma sous la direction de Claude Zidi dans Les Bidasses en folie (1971), Les Fous du stade (1972) ou encore Le Grand Bazar (1973).

Gérard Filippelli a brièvement quitté le groupe entre 1976 et 1977 après un différent avec son manager, Christian Fechner. Les Charlots ont par la suite fondé leur propre société de production, Choucroute International Production, et fait leur retour sur le devant de la scène et au cinéma. Le groupe s'est ensuite essayé à la télévision dans les années 1980 en animant sur France 2 l'émission de variétés Demain c'est dimanche. Avec Richard Bonnot et Jean Sarrus, Gérard Filippelli avait tourné un dernier film en 1992, Le Retour des Charlots. Il a fallu attendre l'année 2008 et l'émission Vivement dimanche pour que tout le groupe se reforme sur le canapé rouge de Michel Drucker, Gérard Fillipelli était bien sûr présent au milieu de ses vieux copains.

Gérard Rinaldi est le premier membre des Charlots a être décédé en 2012, à 69 ans, des suites d'un cancer. Deux ans plus tard, ses camarades Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner et Richard Bonnot ont reformé le groupe à l'occasion des 50 ans de carrière des Charlots.