Gigi Hadid trompée par Zayn Malik ? Une maîtresse présumée raconte : "Je l'appelais mon Mr. Grey"

Zayn Malik se prendrait-il pour Christian Grey ? Le 15 janvier 2022, The Sun a lancé une véritable bombe en révélant une liaison supposée entre le chanteur des One Direction et le mannequin de 30 ans Abi Clarke, alors qu'il était encore en couple avec... Gigi Hadid, la mère de sa fille.

Une source proche de la jeune femme supposée être la maîtresse du chanteur a révélé au tabloïd britannique qu'Abi ne savait absolument pas que Zayn Malik était en couple au moment de leur aventure et que le beau brun aurait menti, affirmant qu'il était séparé de la mère de sa fille Khai. "Je me suis sentie horrible. Je pensais que Gigi et lui n'étaient plus ensemble. Je n'avais pas l'intention d'être la maîtresse de Zayn", a-t-elle ainsi confié. Visiblement adepte du fouet, de la cravache et de toutes autres activités du genre, Abi a déclaré à propos de ses nuits endiablées avec la star : "Au lit, c'était comme dans Fifty Shades of Grey (...) Je l'appelais mon Mr. Grey. On a passé du bon temps ensemble".

N'hésitant pas à dévoiler les détails les plus crus, elle a également révélé que Zayn Malik aurait été particulièrement fan de son "gros postérieur". Révélation plus sordide, le chanteur aurait critiqué Gigi Hadid, confiant à sa maîtresse qu'il préférait les femmes plus pulpeuses. "Je savais que Zayn avait eu une histoire avec Gigi mais il m'a dit qu'il préférait les femmes avec des formes", a-t-elle ajouté. Histoire d'en rajouter une couche, Page Six a récemment révélé que Zayn Malik était inscrit sur une application de rencontres pour personnes rondes sous le nom de Zed (voir diaporama). Une coïncidence ?

Selon Abi Clarke toujours, le jeune papa l'aurait draguée alors qu'ils se trouvaient dans un restaurant à Los Angeles. "Une femme est venue me voir pour me dire que Zayn adorait mon look et qu'il voulait que je vienne à sa table. Il était très tactile, il a dit qu'il adorait mon corps. Il m'embrassait de partout. Son manager a décidé de nous emmener quelque part. Il n'arrêtait pas de dire que je ressemblais à son ex Perrie Edwards [du groupe Little Mix, NDLR]. On s'est échangés nos numéros et on s'est revus à plusieurs reprises", a-t-elle assuré.