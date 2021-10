Granville Adams est mort : l'acteur de la série "Oz" emporté par la maladie

L'acteur Granville Adams est mort à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue bataille contre le cancer, dimanche 10 octobre. Connu principalement pour son rôle de Zahir Arif dans la série carcérale Oz, il a également été vu dans d'autres programmes comme Homicide et Empire. La famille du défunt a annoncé la triste nouvelle via Instagram. "Granny est monté au ciel. Gran a passé ses derniers jours entouré de ses proches, de sa famille et de ses amis proches. Sa femme Christina était à ses côtés tout le temps et était seule avec lui quand il est décédé", peut-on lire.

Très malade, Granville Adams a pu compter sur le soutien et les encouragements de ses proches et de ses anciens collègues, qui ont levé une cagnotte afin de l'aider financièrement à faire face à la maladie. De cette façon, près de 100 000 dollars ont pu être récoltés, comme le rapporte le site Variety. Le comédien Dean Walters, qui interprétait le détenu irlandais Ryan O'Reilley, a partagé un long et émouvant message à la mémoire de son ancien collègue.

"J'ai rencontré Granny pour la première fois en 1992. Son sourire était communicatif, tout comme son rire. Il ne disait jamais, jamais rien de mal sur quiconque et je mets au défi tous ceux qui le connaissaient de dire quelque chose de négatif sur cet homme. Granville était aimé, un point c'est tout. Une âme humble et belle qui vient d'élever l'au-delà à un tout autre niveau. Tu es mon frère et je suis une meilleure personne pour t'avoir connu. RIP G. Respect".

Granville Adams a eu quelques déboires avec la justice. En 2007, il avait été accusé d'homicide par négligence après une altercation mortelle dans une boîte de nuit. Il avait finalement été acquitté après avoir plaidé la légitime défense.