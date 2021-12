Guillaume Pape (Top Chef) séparé de Marlène : il peine à remplacer son ex-compagne...

Rappelons que c'est en août dernier que Guillaume Pape a annoncé sa rupture avec sa belle Marlène, qui l'avait soutenu tout le long de son parcours dans Top Chef. "L'Embrun ferme ses portes pour congés aujourd'hui et c'est le moment pour moi de vous dire que mon chemin personnel avec Marlène s'est séparé depuis quelques temps déjà. Et maintenant nos chemins professionnel aussi. L'Embrun continue d'évoluer et moi avec", avait ainsi écrit le chef sur les réseaux sociaux. Et d'indiquer qu'il est "très heureux dans la vie professionnelle comme personnelle".

Dans la foulée, l'ancien candidat de Michel Sarran, chef de brigade évincé de Top Chef, et son équipe avaient annoncé le départ de la jeune femme. "L'Embrun ferme pour congés, c'est aussi le moment pour nous de dire au revoir à Marlène, qui quitte le restaurant. Toute l'équipe lui souhaite une belle continuation. L'Embrun continue sa route et on vous attend dès le 16 Septembre avec plein de nouveautés", pouvait-on lire sur le compte Instagram de l'établissement.