Hapsatou Sy écoeurée : elle dénonce une décision qui la scandalise...

En 2014, une touriste canadienne affirmait avoir été violée par deux policiers au siège de la PJ parisienne, 36 quai des Orfèvres. Le 22 avril 2022, les deux représentants de police visés par cette affaire ont été acquittés par la cour d'assises du Val-de-Marne. Trois ans après leur condamnation en première instance à Paris à sept ans de prison, Antoine Quirin, 43 ans, et Nicolas Redouane, 52 ans, ont donc été déclarés innocents du viol d'Emily Spanton, 42 ans, et sont ressortis libres du palais de justice de Créteil. La nouvelle a été accueillie par les applaudissements des proches des deux accusés tandis que la plaignante a quitté le tribunal en larmes selon l'AFP. Une décision qui a scandalisé sur la Toile, relevée notamment par Hapsatou Sy, choquée et écoeurée.

"On peut donc abuser sexuellement d'une jeune femme incontestablement saoule, à plusieurs, lui redonner de l'alcool, dans les locaux de la BRI, et être applaudis comme des artistes dans un tribunal de la république après avoir été acquittés et devant la victime", a-t-elle lâché sur Twitter, abasourdie par cette décision de justice qu'elle trouve insensée.

Interpellant les internautes mais aussi implicitement on l'imagine, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin ou Eric Dupont-Moretti, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, la journaliste, animatrice et femme d'affaires a reçu de nombreux commentaires, tous plus critiques les uns que les autres à l'égard de ce procès à l'issue décriée.