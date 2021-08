Hugh Grant arrêté en pleine fellation avec une prostituée : l'acteur a été pris en flagrant délit...

L'année 1995 a laissé un souvenir très amer à Hugh Grant. Alors en couple avec Elizabeth Hurley, l'acteur avait été arrêté le 27 juin pour "exhibition sexuelle". À l'époque des faits, ce dernier s'était arrêté le long d'Hollywood Boulevard en vue d'y bénéficier des services de Divine Brown, une prostituée. Un scandale qui lui a coûté près de 20 000 dollars de frais, 1 000 dollars d'amende, un cours obligatoire sur le VIH, mais également son couple.

Divine Brown, quant à elle, a également été arrêtée et jugée. D'après ses dires à la police de Los Angeles, cette dernière était en train de pratiquer une fellation à l'acteur dans sa voiture, une BMW, après l'avoir rencontré dans une ruelle. Son prix étant de 100 dollars, ils devaient tous deux se diriger dans sa chambre d'hôtel. Mais l'acteur n'avait à l'époque que 60 dollars sur lui, c'est pourquoi elle a donc exercé ses services dans la voiture. Et toujours d'après ses déclarations, la raison pour laquelle ils ont été arrêtés serait que Hugh Grant appuyait plusieurs fois sur la pédale de frein de sa voiture pendant l'acte, ce qui a allumé les feux de freinage à plusieurs reprises et a donc attisé la curiosité d'un policier.

Une simple erreur de jeunesse

Un scandale pour l'acteur qui s'est exprimé en 2016 lors du documentaire "Hugh Grant, pour de vrai" diffusé sur CBS. Après avoir mentionné qu'il s'était remis en couple avec Elizabeth Hurley, Hugh Grant aujourd'hui marié à Anna Eberstein avait également partagé son avis sur cette affaire, la qualifiant "d'erreur". "J'étais un sale gosse... J'étais très saoul. Et ouais, c'est regrettable", avait-il alors raconté. "L'ampleur médiatique était totalement prévisible. Il était évident que cela ferait un énorme imbroglio, en particulier avec cette absurde personnalité qu'on me collait sur le front, en rapport avec mon personnage dans Quatre mariages. Les gens ont pensé que j'étais ce gentil mec que je jouais dans ce film. Je suppose que le contraste entre les personnages que j'ai joués et ce comportement déplorable était savoureux pour les médias. Finalement, je comprends pourquoi c'est devenu un tel scandale", s'était ensuite défendu Hugh Grant.