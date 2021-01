Hugues Aufray polygame : amoureux d'Hélène et Muriel, "Je ne mens ni à l'une ni à l'autre"

Hugues Aufray est l'un des invités de l'émission La chanson secrète, ce vendredi 15 janvier 2021, sur TF1. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le discret chanteur. Depuis quelques années, il partage sa vie entre deux femmes : Hélène et Muriel. Une situation pas évidente mais à laquelle il tient beaucoup.

En 2015, interrogé par le journal suisse Le Matin, Hugues Aufay avait évoqué avec franchise sa double vie. "Lorsqu'on écrira ma bio, après ma mort, je passerai pour un type honnête ou un salaud. Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes, ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas ! Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille", disait-il alors.

En 2012, Hugues Aufray s'était déjà confié dans Libération. "Quand je suis devenu une vedette, on partait en tournée, et les filles, on en avait tant qu'on voulait. On était à la veille de 68, personne ne se sentait coupable d'avoir des aventures. J'en ai eu, et mon ménage y a résisté. Aujourd'hui, je suis à nouveau souvent sur la route. Il m'arrive de rentrer à 5h du matin, après des heures de minibus. Hélène ne peut pas vivre une telle vie (...) Partir seul en tournée, c'est un peu dur. Il y a donc une jeune femme dans ma vie", relatait-il.

Sa jeune compagne se prénomme Muriel et vit au quotidien avec lui dans sa maison de Marly-le-Roi (Hauts-de-Seine). "J'ai vendu Marnes-la-Coquette, où j'ai passé quarante-cinq ans sans connaître personne. Je vivais en patriarche au milieu de ma famille. Autour, il n'y avait que des milliardaires et des caméras vidéo. Là, Muriel et moi connaissons nos voisins", avait-il confié au journal Le Parisien en juillet 2020. Mais outre sa vie avec Muriel, Hugues Aufray reste également marié depuis 1951 à la danseuse Hélène Faure avec qui il a eu deux filles, Marie (62 ans) et Charlotte (59 ans).