Incroyable Talent : Enfants écartés, Karine Le Marchand quitte le plateau... un numéro choque la salle

Ce mardi 15 novembre 2022, les auditions se poursuivaient dans La France a un Incroyable Talent sur M6. Et la dernière a assurément retenu l'attention du juré composé de Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy. C'est le jeune Auzzy Blood qui a conclu l'épisode inédit. Agé de 26 ans, le jeune homme et son look ont offert un spectacle mémorable. Tatouages, maquillage à l'image du personnage du Joker très réussi, cheveux roses et tenue grunge... Auzzy est pour le moins original. Et en coulisses, il annonçait que son numéro le serait tout autant, si ce n'est même effrayant. "Si vous cachez vos yeux c'est que mon numéro est réussi", a-t-il lâché.

Avant qu'il n'entre en scène, Karine Le Marchand est intervenue sur scène pour mettre en garde de la même manière que la semaine passée avec une séquence interdite aux moins de 18 ans. "Je suis obligée de dire que le jeune public doit partir. Tous les enfants. Vous pouvez ne pas les faire sortir mais c'est vous qui gérez leur sommeil pendant trois mois...", a-t-elle déclaré. Et à raison puisque le talent d'Auzzy était bien difficile à regarder.

Sur de la musique métal, il s'est d'abord rentré des clous dans le nez avant de les enfoncer à coups de marteau. Il s'est ensuite saisi d'une disqueuse pour les limer. Ce n'est pas tout ! Auzzy Blood a utilisé une chaîne très lourde dont les crochets ont été plantés au coin de ses yeux et c'est à l'aide de ceux-là qu'il a soulevé la chaîne. Enfin, pour clôturer sa performance, le candidat a placé un crochet dans son nez et l'a fait ressortir en partie par la bouche tout en se soulevant à une corde. Des gestes impensables que Karine Le Marchand a eu beaucoup de mal à suivre. D'ailleurs, en cours de numéro, elle a tout bonnement décidé de quitter sa loge.

Sur Twitter, les internautes étaient tout aussi choqués et n'ont pas manqué de commenter la séquence. "J'ai même pas regardé tellement il m'a fait flipper", "J'ai eu mal au bide soudainement", "Donc après la flûte joué par un vagin on a le droit à un mec qui se met des clous dans le nez et prend une disqueuse pour les couper normal quoi", "On aime ou on aime pas mais il faut avouer que c'est INCROYABLE", "J'avais envie de vomir. Là dans mon lit... j'ai envie de vomir", peut-on lire.