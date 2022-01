Incroyables transformations : Une candidate trompée prend une décision inattendue, choc dans l'émission !

Chaque jour, l'experte mode Charla Carter, le spécialiste de la coiffure Nicolas Waldorf et la pro du maquillage Barbara Ngana, qui remplace alors Ludivine Aubourg, relookent des participants dans Incroyables transformations, sur M6. Mardi 18 janvier 2022, le trio accueille alors Sophie, inscrite par sa belle-mère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a une histoire qui a particulièrement touché les téléspectateurs...

Tennis aux pieds, legging et t-shirt oversize noué, le tout en noir. Pas maquillée, ses cheveux courts et blonds attachés en queue-de-cheval. C'est ainsi que Sophie se présente au studio. Alors que Nicolas Waldorf lui demande ce qui ne va pas, la jeune femme évoque "une vie de couple compliquée" qui l'a menée jusqu'à "laisser tomber" il y a maintenant quelques mois. Et de s'expliquer plus en détails sur ce mal-être qui l'a transformée : "Ça fait onze ans que je suis en couple. Et ça ne va plus. C'est une période difficile parce que... Il m'a avoué qu'il m'a trompée, et c'était compliqué. C'est là que je me suis complètement laissée aller. On ne s'attend pas à ça, je pense."

Une révélation fracassante de la part de la jeune mère de deux enfants. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'en croient pas leurs oreilles et sont nombreux à s'insurger du fait que la jeune blonde est trompée puis décide de se faire relooker afin de séduire de nouveau son compagnon Damien. De leur côté, les experts sont peinés par cette situation. "Cet aveu de tromperie a créé un choc chez Sophie. Tout son monde s'est écroulé. Surtout si elle n'avait rien vu venir", lance Charla Carter.

De son côté, Sophie se montre très émue et lâche même quelques larmes. "De toute façon, on ne peut pas tomber plus bas", estime-t-elle. Damien, pas présent devant les caméras, a toutefois tenu à adresser deux enveloppes à sa compagne. La première contient une photo du couple à ses tout débuts, il y a onze ans. Dans la seconde, Sophie trouve une lettre. En quelques lignes, son amoureux s'excuse une nouvelle fois et indique espérer que "cette incroyable transformation pourra [les] aider à repartir à zéro".