Isabèle Chevalier (Qui veut être mon associé ?) divine mariée et maman : rares photos intimes de sa vie de famille

Outre-Atlantique, Isabèle Chevalier est redoutable en affaires ! Investisseuse de renom et cofondatrice d'une marque pionnière de probiotiques, elle avait une place toute trouvée parmi les nouveaux entrepreneurs de l'émission Qui veut être mon associé ?. C'est donc pour cette troisième saison que la jolie brune a rejoint l'aventure, prête à recruter des talents de choix. Mais au-delà de ses compétences professionnelles remarquables, la belle Québécoise est surtout une épouse épanouie et une maman dévouée.

En effet, derrière sa carapace de patronne, Isabèle Chevalier est mariée depuis plus de 15 ans et maman de trois beaux enfants. Sur son compte Instagram, elle poste régulièrement des photos de sa petite famille, que ce soit à l'occasion de vacances ou d'évènements spéciaux tels que des anniversaires. En août 2022, elle avait d'ailleurs posté toute une série de photos souvenirs de son mariage. Sur les clichés, on peut la voir radieuse aux côtés de l'homme de sa vie, vêtue d'une jolie robe bustier et d'une longue traîne. "25 août 2007! 15 ans déjà! Aujourd'hui, Noces de Cristal ! Comme le temps passe vite quand on s'amuse ! Quinze ans de mariage, 19 ans d'union, 3 enfants extraordinaires, 1 chien, 2 chats, et tout plein d'amis...", écrivait-elle alors en légende de cette publication émouvante.