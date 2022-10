Jamel Debbouze a failli quitter Mélissa Theuriau : "Quand j'ai appris que j'allais être père..."

Quand on voit Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze sur les tapis rouges ou s'afficher sur les réseaux sociaux, impossible d'imaginer une seule seconde le couple se séparer. C'est pourtant ce qui a failli leur arriver en 2008. Tout juste mariée à l'époque, Mélissa Theuriau apprend qu'elle est enceinte de son premier enfant. Une merveilleuse nouvelle pour la belle journaliste, un peu moins pour l'humoriste, pris au dépourvu. Invité de l'émission de Léa Salamé sur France Inter pour promouvoir le film Nouveau Jouet, Jamel Debbouze s'est confié sur cette période plutôt compliquée de sa vie maritale.

En apprenant qu'il allait avoir un bébé et que sa vie allait changer, Jamel Debbouze aurait pu prendre la pire des décisions : "Quand j'ai appris que j'allais être père, j'ai failli prendre le large, a-t-il confié sur les ondes avant de poursuivre. On a toujours peur, on se retrouve face à une responsabilité immense et puis on la fantasme et puis elle nous submerge. Ça peut paraître bête mais quand on se retrouve face à cette échéance, de devenir responsable..."

S'il aime ses enfants Léon, 13 ans et Lila, 11 ans, plus que tout, Jamel Debbouze ne les aurait sûrement jamais connus si on lui avait laissé le choix, lui qui était trop attaché à sa liberté : "Cette période ne m'a pas plu du tout, j'ai vraiment eu peur et je me suis remis en question même peut-être trop. Et c'est normal, on est tous confrontés à ça, c'est une vraie responsabilité que de devenir adulte." Lui qui ne voyait pas son avenir avec des enfants dans l'immédiat a renversé la vapeur.