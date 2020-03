James Bond (Mourir peut attendre) : La sortie décalée à cause du coronavirus ?

C'est, normalement, le carton assuré au box-office ce printemps : James Bond : Mourir peut attendre (No Time to Die) pourra-t-il toutefois sortir en temps et en heure ou sera-t-il décalé ? Le film est dans une situation délicate à cause du coronavirus qui pourrait bien lui faire des perdre des millions de dollars.

Comme le rapporte le Mail Online, la tournée promotionnelle du film en Asie a été annulée alors que la région souffre particulièrement du coronavirus ; plus de 80 000 personnes touchées en Chine, plus de 5000 en Corée du Sud, plus de 1000 au Japon, des pays sur lesquels comptent les studios de cinéma pour s'assurer un succès au box-office mondial. Le 25e numéro de James Bond, avec Daniel Craig dans le rôle principal pour la dernière fois et le retour de Léa Seydoux, doit normalement sortir dans les salles dans les premiers jours d'avril en fonction des pays, mais les producteurs cherchent d'autres options pour éviter tout impact négatif sur les résultats si les gens restent confinés chez eux ou n'osent tout simplement pas se retrouver en groupe dans un endroit confiné...

Des fans de James Bond – portés par James Page et David Leigh, les cofondateurs du site MI6 – ont écrit une lettre ouverte à MGM et à Universal pour demander de repousser la sortie, proposant plutôt l'été, période porteuse pour les blockbusters, dans l'espoir que l'épidémie sera maîtrisée d'ici là. Mais, du côté des studios, c'est une autre stratégie qui serait envisagée... "Il y a eu des discussions officielles et il a été suggéré d'avancer la sortie à la semaine prochaine plutôt que d'attendre avril", a confié une source. Une personne ayant travaillé sur le film a confié la même chose au Sun : "Beaucoup de gens de l'équipe veulent tout simplement que le film sorte tout de suite. Dire que ce film a été fait avec beaucoup d'amour n'est pas assez fort."

Pour l'heure, l'avant-première mondiale est toujours maintenue au 31 mars 2020, au Royal Albert Hall de Londres.

Il n'y a pas que les studios de cinéma qui sont inquiets puisque les artistes sont aussi touchés par les impacts du virus et les décisions prises par les représentants de l'État concernant les rassemblements. Ainsi plusieurs concerts ont récemment été annulés au grand désarroi, notamment, de M. Pokora...