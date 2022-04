Jean-Baptiste Marteau comblé : Colette admirative de son père, une adorable photo dévoilée

Le mercredi 20 avril 2022 était un jour important. A partir de 21h, les téléspectateurs de TF1 et France 2 ont pu suivre le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Une émission animée par Gilles Bouleau et Léa Salamé. Avant cela, on pouvait retrouver le traditionnel journal télévisé de 20h. Et c'est Jean-Baptiste Marteau qui était aux commandes de celui de la deuxième chaîne. Un bonheur pour sa fille Colette (2 ans).

C'est en effet vers le présentateur de 38 ans que la deuxième chaîne s'est tournée pour le JT. Et son mari Bruno Loup n'a pas loupé l'émission comme on a pu le découvrir sur Instagram. Jean-Baptiste Marteau a posté une photo sur laquelle on peut voir la télévision allumée sur France 2. Le charmant brun y apparaît, notamment pour évoquer le fameux débat. Et son passage a ravi sa petite fille qui était collée à l'écran télévisé. Colette a beau être de dos, on imagine bien qu'elle regarde son papa avec beaucoup d'admiration. "Meilleure téléspectatrice. #2022ledébat #France2 #CocodAmour", peut-on lire en légende de la publication.