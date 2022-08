Jean-Baptiste Marteau : Corps d'athlète à la plage, avec sa craquante fille Colette !

"Larguez les amarres moussaillon !", lance-t-il en légende de cette belle photo père-fille. Puis, il tient à préciser que ce tendre instant a été immortalisé par un certain Stéphane qui n'est autre que le parrain de Colette. En commentaires, les internautes sont nombreux à réagir. Et sans surprise, tous fondent pour la fillette qui, bien que son visage soit en partie dissimulé par ses accessoires, semble avoir une bouille plus qu'adorable.

En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, Jean-Baptiste Marteau publie d'autres photos de vacances. Sur la première, il apparaît toujours sur son paddle, seul, tandis qu'un ami en short rouge se tient sur le sien à ses côtés. Puis, sur un deuxième cliché, le journaliste prend la pose auprès de quatre autres hommes, dont Stéphane le parrain de Colette. Son amoureux Bruno est également de la partie, souriant avec sa petite Colette dans les bras. La mer, son amoureux, ses proches, sa fillette... De vraies vacances de rêve !