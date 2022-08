Jean-Baptiste Marteau immortalisé torse nu par son mari Bruno : son bonheur affiché en vacances

Jean-Baptiste Marteau a décidé de profiter à fond de ses vacances d'été. Après une nouvelle année riche en actualité, le journaliste de France 2 a posé ses valises dans le Sud de la France où il y retrouve son petit paradis ensoleillé. Et sur place, il multiplie les activités en compagnie des deux personnes les plus chères à son coeur : sa fille Colette (née en août 2019) et son mari Bruno (un producteur de divertissements).

Mercredi 10 août, le trio s'est notamment offert une petite sortie en mer autour de l'île de Porquerolles. Et impossible pour Jean-Baptiste Marteau de ne pas immortaliser ce moment précieux. Sur Instagram, il a donc partagé une série de photos sur lesquelles son bonheur le trahi. Deux clichés ont particulièrement retenu l'attention. Le premier est un portrait de famille où Jean-Baptiste et Bruno s'affichent tout sourire, les cheveux dans le vent et entourant tendrement leur fille Colette, dont le visage est dévoilé comme très rarement. Le bambin de trois ans est équipé d'un gilet de sauvetage et protégé d'un chapeau et d'une paire de lunettes de soleil mais il est tout à fait possible de deviner sa jolie frimousse. Jusqu'à présent, le couple nous avait plutôt habitué à camoufler son visage à l'aide d'émojis.

Une autre photo met en avant le journaliste de 39 ans, seul avec son enfant, en train d'admirer l'horizon. En maillot de bain et torse nu, il dévoile une silhouette bronzée impeccable qui a de quoi faire mouche. Les internautes ont en tout cas été nombreux à commenter sa publication, s'émerveillant devant cette belle famille unie.