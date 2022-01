Jean-Baptiste Marteau marié à Bruno : jolie photo de couple, deux "beaux gosses"

En ce mois de janvier 2022, les people sont nombreux à avoir mis le cap sur la montagne. Nabilla a par exemple eu l'occasion de faire sensation dans une tenue de ski de luxe auprès de sa famille quand Sylvie Tellier et Rayane Bensetti ont malheureusement été victimes d'accidents coupant court à leur séjour. Jean-Baptiste Marteau a lui aussi décidé de retrouver la neige pour commencer l'année en beauté. En effet, le journaliste de France 2 de 38 ans prend actuellement plaisir à arpenter les pistes blanches et ensoleillées. Et il n'est pas seul !

Jean-Baptiste Marteau est bien sûr accompagné de son mari Bruno Loup (un producteur de divertissements) lors de ce break hivernal. Sur Instagram, il a même partagé une série de photos où son compagnon apparaît comme rarement, d'abord seul, équipé pour skier, et ensuite au côté de Jean-Baptiste Marteau. Les deux hommes prennent la pose pour un selfie au milieu d'un magnifique paysage naturel. Les internautes ont été ravis de voir que le couple était toujours aussi proche et amoureux. "Que vous êtes beaux", "Magnifiques photos", "Profitez bien avec votre chéri", "Team beaux gosses", peut-on lire en commentaires.