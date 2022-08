Jean-Baptiste Marteau marié à Bruno : rare photo à ses côtés pour une occasion particulière

En ce mois d'août 2022, les people sont nombreux à avoir mis le cap vers des destinations ensoleillées. Laury Thilleman passe par exemple ses premières vacances en célibataire à l'autre bout du monde, à Bali. D'autres ont choisi l'Espagne ou encore l'Italie pour décompresser. Jean-Baptiste Marteau a lui aussi choisi de poser ses bagages au bord de la mer pour l'été, mais en France, dans le Var. En effet, le journaliste de France 2 âgé de 39 ans se ressource actuellement dans son traditionnel décor naturel, entre plage et campagne. Et il n'est pas tout seul !

Jean-Baptiste Marteau est bien sûr accompagné de son mari Bruno Loup (un producteur de divertissements) lors de ce break estival. Sur Instagram, il a d'ailleurs indiqué à plusieurs reprises se trouver à ses côtés. D'abord en stories puis à travers une véritable publication ce mardi 9 août 2022. Et pour cause, il s'agissait d'une date toute particulière, à savoir celle de l'anniversaire de leur fille Colette. La demoiselle a fêté ses 3 ans. Pour l'occasion, Jean-Baptiste Marteau a dévoilé un rare et beau portrait de famille. Lui et son époux Bruno Loup entourent la petite Colette et soufflent avec elle sa bougie, laquelle a été placée sur un alléchant gâteau de fruits rouges. Pour les plus curieux, le visage de Colette est malheureusement toujours camouflé à l'aide d'émojis mais on devine malgré tout son grand bonheur.

Les internautes n'ont pu que se réjouir de voir cette famille toujours unie, tout en souhaitant un très bel anniversaire à la fillette en commentaires.