Jean-Baptiste Marteau papa comblé : tendre et rare photo avec sa fille Colette

Très discret sur sa vie personnelle, le journaliste de 37 ans a accordé un entretien à nos confrères de Télé Star lundi. Il y a évoqué son rôle de présentateur du JT mais aussi son intimité, à commencer par son homosexualité, son mariage avec son compagnon Bruno et leur vie à trois avec leur fillette. Et s'il parle, c'est bien pour une raison : "Je l'ai fait en pensant à tous ceux qui m'écrivent et qui se sentent isolés ou rejetés parce qu'ils sont homosexuels. Voir s'afficher quelqu'un qui 'a réussi', ça peut les aider. C'est un devoir pour moi de montrer que l'on peut être homosexuel et heureux."

Jean-Baptiste Marteau s'est également exprimé sur celui qui partage sa vie, Bruno Loup. "Il travaille dans la production télé, il est plus souvent derrière la caméra que devant", a-t-il expliqué. Ensemble, ils partagent le même combat. Le journaliste est très impliqué dans la cause LGBT+, et est actif dans l'association France.tv pour tou.te.s. "Nous agissons auprès des personnes isolées, mais aussi sur les programmes. Nous travaillons avec la direction des ressources humaines et il y a une vraie écoute", a-t-il assuré. De belles valeurs que Jean-Baptiste Marteau et Bruno inculqueront à leur fille Colette.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques depuis lundi 13 juillet 2020.