Jean-Baptiste Marteau papa : joyeuse photo de famille avec sa fille Colette, qui apparaît enfin

C'est un événement que Jean-Baptiste Marteau ne pouvait louper sous aucun prétexte. Ce lundi 9 août 2021, son mari Bruno Loup et lui célébraient les 2 ans de leur petite fille, Colette. A cette occasion, le présentateur de France 2 a posté une photo qui n'est pas passée inaperçue.

Jean-Baptiste Marteau donne tout ce qu'il a quand il est sur un plateau de télévision. En revanche, il préfère rester discret en ce qui concerne sa vie privée. Ses abonnés Instagram sont donc plus que ravis quand l'homme de 38 ans partage des photos intimes de temps en temps. C'est ce qu'il a fait ce lundi pour une occasion très spéciale. Sa petite Colette soufflait déjà ses deux bougies ! Sitôt les JO de Tokyo terminés (dimanche 8 août), il a donc pris un avion direction la France afin de retrouver l'homme de sa vie et sa petite fille. Fort heureusement, il est arrivé à temps dans le Var pour fêter l'anniversaire de sa princesse. Un moment heureux qu'il a immortalisé.

Sur la photo, on peut voir Bruno Loup et Jean-Baptiste Marteau souriants, assis devant une table sur laquelle se trouve un beau gâteau aux fruits rouges, avec une bougie représentant le chiffre 2. La petite Colette est sur les genoux du présentateur et fixe l'objectif. Bien que son visage soit flouté, c'est la première fois qu'on le discerne si bien. "Rentré juste à temps pour fêter les 2 ans de Colette. #happybirthday #bonanniversairemafille #2ansdéjà", peut-on lire en légende de la tendre publication.