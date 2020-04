Jean-Baptiste Marteau "papa martyrisé" : sa photo hilarante avec son bébé

Quand il ne doit pas se rendre à France Télévisions, Jean-Baptiste Marteau est, comme tous les Français, confiné chez lui. Et le journaliste de France 2 de 36 ans – qui assure l'intérim de Laurent Delahousse à la présentation des journaux télévisés – n'est pas seul. C'est en compagnie de son époux Bruno et de leur bébé qu'il reste enfermé. Et, le 4 avril 2020, il a dévoilé une rare photo de sa merveille sur Instagram.

Jean-Baptiste Marteau a partagé un selfie de lui et son enfant, allongés sur un lit. Pendant que le présentateur fait la grimace, son bébé est en train de lui tirer les cheveux. "Confinement J+18#PapaMartyrisé #BebeEnForme #LâcheMesCheveux", a-t-il écrit en légende de sa publication qui a bien fait rire les internautes. Souhaitant préserver l'intimité de son bébé, le jeune homme a pris soin de dissimuler son visage avec un smiley représentant une pomme.