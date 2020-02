Jean-Baptiste Marteau papa : rare et tendre photo avec son bébé

Bien qu'il soit très discret concernant sa vie privée, Jean-Baptiste Marteau s'autorise à partager des bribes de bonheur avec ses abonnés, sur Instagram.

Après avoir passé des vacances au soleil avec son époux Bruno, le journaliste de France 2 de 36 ans – qui assure l'intérim de Laurent Delahousse à la présentation des journaux télévisés – est de retour en France et au travail. Et quand il n'est pas sur un plateau télé, Jean-Baptiste Marteau profite de sa jolie famille qui s'est récemment agrandie. Il y a quelques mois, son mari et lui ont accueilli un bébé. Une nouvelle que le présentateur avait annoncée discrètement en posant avec une poussette. "Une certaine idée de la France", avait-il écrit en légende de sa publication.

Et lundi 17 février 2020, Jean-Baptiste Marteau a posé avec la même poussette et son bébé bien emmitouflé pour ne pas souffrir du froid lors de leur petite promenade. "Call Me Dad" ("appelez-moi papa" en anglais) peut-on lire à côté de la tendre photo.