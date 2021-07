Jean-Baptiste Marteau : Rare photo avec sa fille Colette lors d'un break en famille à Ibiza

Jean-Baptiste Marteau a la chance de pouvoir profiter du 14 juillet en famille. Ce mercredi, le présentateur de France 2 a posté un photo ensoleillée sur son compte Instagram. Et elle n'est pas passée inaperçue, notamment parce que sa fille y apparaissait.

L'homme de 38 ans est très discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais, de temps à autre, il s'autorise à partager quelques bribes de son quotidien avec sa famille. En ce jour férié par exemple, Jean-Baptiste Marteau a dévoilé qu'il était actuellement à la plage. Son mari Bruno Loup et lui ont posé leurs valises à Ibiza, à l'instar de Thomas et Nabilla Vergara et il y fait très beau. On peut en effet apercevoir un ciel tout bleu derrière l'animateur, que l'on découvre assis dans l'eau en train de câliner sa fille Colette (1 an et demi), adorable avec un petit maillot de bain rose. Une rare photo en compagnie de la petite merveille. "Happy Bastille Day. #14juillet #familybreak #bientot2ans", peut-on lire en légende de la tendre publication.