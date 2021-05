Jean-Baptiste Marteau : Rare photo avec son mari Bruno pour un jour spécial

"10 years", écrit Jean-Baptiste Marteau en légende, laissant entendre qu'il célèbre là son dixième anniversaire de couple avec Bruno Loup. En commentaires, les internautes sont nombreux à complimenter le duo et leur souhaiter encore bien de belles années ensemble.

Une belle et rare photo du couple qui semble se préserver des réseaux sociaux. Car les apparitions à deux ne sont pas habituelles. En juillet 2020, Jean-Baptiste Marteau s'est laissé aller à de très exceptionnelles confidences sur son quotidien, à l'occasion de la journée internationale du coming out. "Je pense à tous ces jeunes homos qui n'osent en parler à personne, qui se sentent abandonnés, perdus. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls ! On peut être heureux, réussir sa vie perso et pro en étant homosexuel #ComingOutDay", avait-il écrit sur Twitter. Un joli message de la part du journaliste plus épanoui que jamais depuis son mariage avec Bruno Loup en juillet 2019 puis l'arrivée de leur adorable petite fille quelques mois plus tard.