Jean-Baptiste Marteau : Rare photo de son mari Bruno, complice avec Colette, et révélation sur son identité

Le journaliste a décidé de passer son samedi sur le plateau de l'enregistrement d'une grande émission avec son mari Bruno Loup Fallot et leur fille Colette (née en août 2019). Sur Instagram, il a dévoilé plusieurs publication sur sa page et en story.

Rendez-vous était pris pour assister au tournage de La France a un incroyable talent, émission dont les premières auditions sont actuellement diffusées le mardi sur M6. Il doit alors s'agir de l'enregistrement de la demi-finale et le trio était aux premières loges. En effet, la petite Colette a pu tout observer depuis les coulisses comme le dévoile une photo postée par Jean-Baptiste Marteau. Elle est dans les bras de son autre papa, Bruno Loup Fallot et porte un casque à réduction de bruit sur les oreilles.

Sur une autre image, le petite poupée qui a une coupe au carré est carrément dans les coulisses, veinarde ! "Colette sur le plateau de daddy Bruno #FutureProductrice #LFAUIT", commente son papa. Une petite phrase qui permet d'en apprendre un peu plus sur son mari Bruno, lequel travaille donc autour du programme de M6. Et en effet, en 2019, Puremedias le définissait comme le patron en France de Fremantle - société cousine de M6 via RTL Group. "Il travaille dans le milieu de la télé, comme producteur de divertissements", s'était contenté de dire Jean-Baptiste Marteau il y a quelques années. On comprend donc mieux pourquoi la petite Colette a eu la possibilité de découvrir les coulisses de l'émission animée par Karine Le Marchand. En story du compte Instagram de son papa on la voit même, adorable en marinière et salopette, fouler la scène où les candidats font leur numéro !