Jean-Baptiste Marteau : Rare photo de son mari Bruno pour une grande première avec leur fille Colette

La soirée s'est révélée mémorable pour Jean-Baptiste Marteau ! Le journaliste et animateur de 39 ans a conclu son week-end en beauté dimanche 30 octobre en se rendant au Cirque d'Hiver de Paris. C'est en compagnie de son mari Bruno Loup et de leur fille Colette (née en août 2019) qu'il s'est rendu dans la salle de spectacle culte du 11ème arrondissement.

Et comme le prouve sa story Instagram, tout s'est merveilleusement bien passé. D'autant plus qu'il s'agissait de la "première fois au cirque" pour la petite Colette. "Les yeux qui brillent", a-t-il même écrit sur une photo d'elle dans les bras de son deuxième papa Bruno. Comme d'habitude, le visage de Colette est quelque peu camouflé à l'aide d'émojis pour préserver son intimité mais son large sourire est bien là pour trahir son bonheur. (Voir notre diaporama). Il faut dire que la joyeuse famille a assisté à des numéros de haut vol : équilibrisme, monocycle géant, sangles aériennes et beaucoup d'autres.

Jean-Baptiste Marteau ne pouvait alors résister à l'envie de résumer cette soirée en photos sur ses réseaux sociaux, lui qui n'est pourtant pas vraiment du genre à lever le voile sur son intimité avec Bruno et leur fille. D'ailleurs, on ne sait que très peu de choses sur sa relation avec son mari, si ce n'est qu'ils sont ensemble depuis plus de dix ans et qu'ils se sont mariés en juillet 2019, soit quelques semaines seulement avant d'accueillir la petite Colette. La figure de France 2 n'avait par ailleurs évoqué publiquement son homosexualité que l'année précédente, en 2018, à l'occasion de la journée internationale du coming-out. "Je pense à tous ces jeunes homos qui n'osent en parler à personne, qui se sentent abandonnés, perdus. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls ! On peut être heureux, réussir sa vie perso et pro en étant homosexuel #ComingOutDay", avait-il écrit sur Twitter.

Après cette sortie au cirque, Jean-Baptiste Marteau a assuré son rôle de joker dans Télématin ce lundi matin sur France 2. Pendant les vacances scolaires, c'est en effet lui qui a été appelé à remplacer Thomas Sotto et Julia Vignali, avec la complicité de Maud Descamps.