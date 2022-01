Jean-Baptiste Marteau : Sa fille Colette fait déjà du ski à 2 ans, adorable photo

La veille, c'est une photo de son mari Bruno Loup et lui que Jean-Baptiste Marteau avait postée. On pouvait découvrir les tourtereaux souriants, sur une piste de ski. Un rare cliché qui a fait plaisir à sa communauté.

Cela fait dix ans que le présentateur et son époux filent le parfait amour. Ils se sont unis en juillet 2019. "Je viens juste de me marier avec Bruno, mon compagnon depuis huit ans. Il travaille dans le milieu de la télé, comme producteur de divertissements", déclarait-il à Télé Loisirs cette année là. Et, quelques mois plus tard, ils ont accueilli leur petite Colette. Une nouvelle annoncée de façon discrète par Jean-Baptiste Marteau. Il avait posé avec une poussette. "Une certaine idée de la France", pouvait-on lire en légende. Depuis, les internautes peuvent découvrir de temps à autres des photos de la petite fille.