Jean-Baptiste Marteau torse nu à la plage, avec sa fille Colette : la photo qui réchauffe !

Après des semaines intenses à Tokyo pour couvrir les Jeux Olympiques, Jean-Baptiste Marteau a retrouvé le Sud de la France et surtout, son mari Bruno Loup et leur petite fille Colette, qui vient de fêter ses deux ans. Et le 12 août 2021, une photo n'est pas passée inaperçue.

Il fait beau et chaud, Jean-Baptiste Marteau et sa jolie famille ont donc fait une virée à la plage afin de se rafraîchir un peu. Le présentateur de France 2 âgé de 38 ans a eu la joie d'accompagner Colette dans l'eau, un moment immortalisé par son cher et tendre. On peut y découvrir la figure du PAF torse nu, en maillot de bain, en train de sortir de l'eau avec sa princesse, bien protégée avec ses brassards, ses lunettes de soleil et son chapeau, dans l'un de ses bras. Un tendre cliché qui ne manquera pas de faire fondre les internautes.

Le 9 août, c'est un événement spécial et très important qu'il mettait en avant. Colette fêtait ses deux ans et, fraichement arrivé du Japon, Jean-Baptiste Marteau avait pris une photo en compagnie de la star du jour et de son époux Bruno. C'était la première fois que les internautes pouvaient aussi bien discerner son visage. "Rentré juste à temps pour fêter les 2 ans de Colette. #happybirthday #bonanniversairemafille #2ansdéjà", avait-il écrit en légende de la tendre publication.

C'est en octobre 2019 que Jean-Baptiste Marteau a révélé discrètement qu'il était devenu papa. Il avait posé avec une poussette. "Une certaine idée de la France", pouvait-on lire. Et en juillet de la même année, le public a découvert qu'il était un homme marié. "Je viens juste de me marier avec Bruno, mon compagnon depuis huit ans. Il travaille dans le milieu de la télé, comme producteur de divertissements", déclarait-il à Télé Loisirs en juillet 2019.