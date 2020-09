Jean-Édouard Lipa risque l'amputation : il compte les jours avant l'opération

Jean-Édouard Lipa compte les jours... Le 25 septembre prochain, il devra passer sur le billard à cause d'un grave problème de santé. Lundi 14 septembre 2020, il a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Le candidat de la saison 1 de Loft Story (2001) a en effet posté une photo sur laquelle on peut découvrir sa jambe gauche posée sur ses béquilles. "J-10...", a-t-il écrit en légende de sa publication. Très vite, ses fans lui ont apporté leur soutien et lui ont souhaité de se rétablir totalement après son opération. Nul doute qu'il donnera des nouvelles dès que cela sera possible.