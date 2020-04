Jean-Louis Murat : Pourquoi il a conseillé à ses compagnes de le "jeter" ?

En pleine promotion de son nouvel album Baby Love, Jean-Louis Murat a dévoilé ses secrets en matière d'amour et de couple. Interviewé par le magazine Paris Match, le chanteur de 68 ans d'ordinaire très discret sur sa vie privée s'est laissé aller à quelques confidences. Placé sous le signe de l'amour, cet album a pourtant été réalisé lors d'une rupture. Il confie : "C'est un disque qui a été fait pendant une rupture, que j'ai terminé le matin du jugement de divorce au tribunal. Il couvre toute la période du 'Bon bah on divorce' à 'Merci Monsieur le Juge'."

Ta vraie réalisation à un moment, ce sera peut-être de me jeter

Pourtant, l'artiste (de son vrai nom Jean-Louis Bergheaud) n'est pas amer et considère que les ruptures peuvent également être des preuves d'amour. Selon lui, l'amour doit avant tout être "gage d'épanouissement personnel", de respect et de fidélité. Anticonformiste et sincère, il dévoile ainsi le conseil surprenant qu'il donne souvent à ses petites amies et compagnes : "Ta vraie réalisation à un moment, ce sera peut-être de me jeter. Donc, n'hésite pas. Si je t'aime, je veux que tu sois libre et émancipée."

Je suis déjà très amoureux

Après plusieurs ruptures, l'Auvergnat semble désormais avoir trouvé celle qui l'apaise, le rassure et lui fait voir la vie en rose (en témoigne d'ailleurs la cover de son nouvel album). Il explique : "Moi, en tant que fils de divorcé, moi-même multidivorcé, je n'ai qu'une idée : le couple et la fidélité. Et à chaque fois que j'ai construit quelque chose, tout a pété. C'est la quatrième fois, là... Mais je te rassure, je suis déjà très amoureux. J'ai trouvé ma 'princess of the cool', je ne suis pas à plaindre. La vie est devenue un vaste champ où il ne faut pas avoir trop d'idéaux." Une princesse qui a d'ailleurs sa propre chanson, Princess of the Cool justement, dans ce nouvel album. Voilà décidément un homme qui sait parler aux femmes.