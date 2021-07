Jean-Paul Carpentier : "L'escroc aux mille visages" arrêté après une longue cavale

Il fallait bien que ça arrive. Après une interminable série d'arnaques en tout genre, Jean-Paul Carpentier vient d'être arrêté dans les Hautes-Alpes, où il sévissait sous de fausses identités. Selon les informations de l'AFP, l'homme de 69 ans est en prison depuis maintenant deux mois après une dernière arnaque. Lorsque le 10 mai, les policiers de Briançon viennent le cueillir chez sa dernière compagne, cela fait un an que l'escroc aux vingt-deux condamnations est en cavale.

Celui que l'on surnomme "l'escroc aux mille visages" était recherché depuis mars 2020 et un mandat d'arrêt du tribunal correctionnel de Perpignan. Actif depuis plus de 30 ans, Jean-Paul Carpentier s'est fait une spécialité de l'usurpation d'identité, et sa victime la plus célèbre fut sans aucun doute le Prince Albert II de Monaco. De nombreuses enquêtes sont en cours dans les Hautes-Alpes selon le procureur de la République de Gap Florent Crouhy qui parle d'un homme "parfaitement conscient de ses actes".

De son côté, l'avocate commise d'office présente durant la garde à vue de Jean-Paul Carpentier décrit "l'absence de lucidité" de son client devant l'étendue de sa "supercherie". Elle va d'ailleurs se désister de l'affaire, tout comme une autre avocate, devant le manque de collaboration du détenu.

L'avocat de sa dernière compagne, Christophe Guy, a tenu à apporter des précisions sur le type d'arnaqueur qu'est Jean-Paul Carpentier. "Sa cible sont les femmes d'âge mûr avec un patrimoine moyen qu'il isole de leur environnement. Quand les difficultés apparaissent, il inonde ses détracteurs de courriers de prétendus avocats. (...) C'est une sorte de pied nickelé manipulateur ayant pour seul but de subsister", synthétise-t-il.

Désormais sous les barreaux, Jean-Paul Carpentier attend son jugement, mais une chose paraît certaine, il devrait rester quelque temps à l'ombre...