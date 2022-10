Jean Roch : Rares photos de ses filles aînées Gioia et Toscana, sosie de sa superbe maman

Jean-Roch est un papa heureux d'une sacrée petite tribu. En effet, en couple avec le mannequin Anaïs Pedri Monory, sa compagne depuis 2010, il est le papa de six enfants. Alors qu'il fête ses 56 ans ce lundi 3 octobre 2022, le DJ et homme d'affaires français est le père de trois garçons qu'il a eus avec son actuelle épouse, dont deux jumeaux, Santo et Cielo, nés en 2013, Rocky, né en 2017 ainsi qu'une petite Capri, née le 15 juillet dernier. Mais aussi de deux filles, ses aînées, Gioia (25 ans) et Toscana (17 ans), issues de précédentes relations. Deux superbes jeunes femmes dont la cadette est le parfait sosie de sa maman, Alec.

Alec est la mère de sa deuxième fille, Toscana. Et la jolie adolescente ressemble beaucoup à sa jolie maman. De rares photos ont d'ailleurs été publiées par Jean Roch, fier papa. À l'époque de leur séparation, le propriétaire du Vip Room avait gardé les meilleurs rapports avec son ex-compagne. Ensemble vers le début des années 2000, Jean Roch et Alec formaient un couple glamour et très en vue à l'époque où les Guetta – David et Cathy – régnaient déjà sur le monde de la nuit.