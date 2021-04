Jean-Yves Lafesse : Son fils arrêté et impliqué dans une bagarre au cutter dans Paris

Habituellement plus connu dans le registre de l'humour que dans celui de la justice, Jean-Yves Lafesse semble avoir du souci à se faire pour l'un de ses fils. Père de quatre enfants, l'humoriste qui officiait sur M6 dans les années 2000 a appris avec stupeur l'arrestation d'un de ses fils le 19 mars 2021 selon France Dimanche. Interpellé à la Porte-de-Villiers, le jeune homme aurait été impliqué dans un règlement de comptes entre bandes rivales et arrêté avec un cutter et un téléphone portable appartenant au fils d'un diplomate espagnol dans les poches. Une rixe de grande envergure puisque près d'une centaine de jeunes auraient été présents. Mineur, le jeune homme a finalement écopé d'un simple rappel à la loi.

Interviewé en 2015 par France Dimanche, l'humoriste de 64 ans avait fait de rares confidences sur ses enfants. Parti s'installer à Carnac, il racontait : "J'en ai quatre de deux mamans différentes. Deux garçons de 7 et 9 ans et deux grandes filles de 19 et 22 ans. L'une est comédienne et l'autre travaille dans la production. Mes filles vivent avec moi, et j'ai les petits un week-end sur deux." Déjà très créatif en terme de canulars téléphoniques (sketchs phares de Jean-Yves Lafesse sur le petit écran), il expliquait : "Quand elle avait 6 ans, ma fille Jeanne a fait une blague téléphonique aux pompiers. Je lui ai dit que c'était mal. Ces gars-là risquent leur vie tous les jours pour nous, ils ont autre chose à faire."

Côté professionnel, Jean-Yves Lafesse est récemment apparu à la télévision dans la série Tom-Tom et Nana (2019) et dans le téléfilm Meurtres à Cognac (2020). En 2019, l'humoriste a également incarné le personnage d'Olivier dans le film Roxane réalisé par Mélanie Auffret.