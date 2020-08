Jennifer Garner : À nouveau célibataire, elle se rapproche de Bradley Cooper

Ainsi, les internautes fascinés par la vie amoureuse des stars soupçonnent Jennifer Garner et Bradley Cooper, anciens partenaires dans la série Alias, de commencer une nouvelle romance. La première, divorcée de Ben Affleck depuis octobre 2018, s'est récemment séparée de son ex-compagnon, John Miller, qu'elle a fréquenté pendant 2 ans. "Ils ont rompu avant que Los Angeles n'entre en confinement. Jen et John restent amis donc il y a une possibilité qu'ils reprennent leur relation à l'avenir, mais pour l'instant, c'est terminé", a confié une source restée anonyme et citée par le Daily Mail.

Bradley Cooper, lui, aurait rompu avec le top model Irina Shayk en juin 2019.