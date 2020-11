Jennifer Lawrence dévastée : le ranch de sa famille ravagé par un incendie

Dans la nuit du vendredi 27 novembre 2020, un incendie dont les causes restent encore à déterminer a ravagé une partie du ranch appartenant à Jennifer Lawrence et à sa famille. Nommé "Camp Hi-Ho", il accueille de nombreux enfants l'été et recueille des animaux abandonnés.

