Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet : baiser torride de cinéma

Pour l'amour du cinéma, Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet bravent la pandémie de Covid-19 ! Les deux acteurs tournent un nouveau film produit par Netflix. Ils se sont embrassés à pleine bouche pour les besoins d'une scène, devant leurs partenaires gênés...

C'est à Brockton, près de Boston dans l'État du Massachusetts, que Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet tournent Don't Look Up. La comédie écrite et réalisée par Adam McKay suit deux astronomes en tournée médiatique, qui ont pour mission de prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. Jennifer a le rôle de Kate Didiabiski, et Timothée joue un certain Quentin. Les deux personnages sont visiblement attirés l'un par l'autre et s'embrassent dans une scène.

Leur baiser torride a été filmé samedi 6 février 2021. Réunis autour d'un feu de fortune, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet et d'autres acteurs discutent. Timothée se lève et tente d'embrasser sa collègue, qui tourne le visage. Après brève réflexion, elle attrape Timothée par le manteau et l'embrasse à son tour. S'en suit un baiser brûlant qui gêne les autres personnages et les pousse à s'éloigner.