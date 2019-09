Jennifer Lawrence mariée ? L'actrice et son fiancé aperçus à la mairie

L'actrice s'appelle-t-elle désormais Maroney ? Selon les informations de Page Six publiées le 16 septembre 2019, Jennifer Lawrence et son fiancé Cooke Maroney ont été aperçus au bureau de l'état civil de New York lundi. Accompagné de deux gardes du corps, d'un photographe et d'un ami, le couple en est reparti avec des papiers à la main.

Sur une photo publiée par le magazine américain, la star d'Hunger Games apparaît vêtue d'un blazer gris, tandis que son compagnon porte un sweat-shirt blanc. "Quand tu vas chercher ta licence de mariage et que tu croises Jennifer Lawrence en train de se marier devant toi. Ouais les enfants, la mairie, c'est cool", avait écrit un témoin de la scène sur Twitter, avant de supprimer son message. Toujours selon Page Six, le photographe présent était Mark Seliger, un artiste de renom qui travaille régulièrement avec des célébrités et des magazines prestigieux.