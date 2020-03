Jennifer Lawrence : Présente lorsqu'un intrus s'introduit chez elle

Jennifer Lawrence ne vit pas un confinement des plus tranquilles. D'après les informations de TMZ.com datées du lundi 16 mars 2020, l'actrice américaine aurait été surprise par un intrus essayant de pénétrer dans l'enceinte de son domicile. Des sources judiciaires apprennent à nos confrères américains qu'une femme s'est introduite dans sa demeure de Los Angeles dimanche, aux alentours de 9h15 du matin.

Personne n'attendait la visite de cette femme, mais elle est quand même allée jusqu'à la porte d'entrée, qui n'était pas fermée à clé. Encore plus effrayant, des sources indiquent à TMZ.com que Jennifer Lawrence était là lorsque cette intruse, âgée de 23 ans, a essayé d'entrer chez elle. On ne sait toutefois pas si son fiancé Cooke Maroney était présent lui aussi. La sécurité privée de Jennifer Lawrence se serait chargée de la situation avant d'appeler les autorités compétentes.

La suspecte a été arrêtée pour "intrusion". Questionnée par la police sur ses intentions, la jeune femme a indiqué, toujours d'après nos confrères, qu'elle voulait simplement rencontrer l'actrice américaine.

Pour rappel, Jennifer Lawrence a acheté cette maison de 5 500 m², dans les hauteurs de Beverly Hills, pour un peu plus de 8 millions de dollars. Elle appartenait à Jessica Simpson auparavant et comprend un splendide jardin, une terrasse, une immense cuisine à l'américaine et une grande piscine.