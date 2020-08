Jennifer Lawrence : Qui est son mari, Cooke Maroney, qu'elle ne montre jamais ?

Ce 15 août 2020, Jennifer Lawrence fête ses 30 ans. L'occasion de se pencher sur sa vie privée, qu'elle tient si secrète. Depuis plus de deux ans, un certain Cooke Maroney la rend heureuse. Bien que mariés, ils n'ont pour l'instant jamais fait d'apparition publique sur tapis rouge.

Tout a commencé en juin 2018, quand l'actrice de Joy a été aperçue au bras d'un homme à l'identité mystérieuse. Les internautes finiront par la découvrir : Cooke Maroney, un galeriste basé à New York. Faute de comptes sur les réseaux sociaux, les fans suivaient l'histoire d'amour de Jennifer Lawrence au gré des photos volées du couple dévoilées dans la presse. Restos en amoureux, câlins dans la rue, Paris, Rome... Ils semblent alors nager dans le bonheur.

Après des rumeurs de fiançailles, TMZ.com rapportait que Jennifer Lawrence et le galeriste s'étaient mariés lors d'une cérémonie célébrée sur Rhode Island, près de Boston, le samedi 19 octobre 2019. Plus de 150 célèbres invités étaient présents, de la chanteuse Adele à l'actrice Emma Stone en passant par Kris Jenner.

"Je n'étais pas au moment de ma vie où je me sentais prête à me marier. Puis je rencontre Cooke et j'ai envie de l'épouser. On voulait se marier ensemble. On voulait un engagement profond. Il est mon meilleur ami et donc je veux légalement officialiser ça pour toujours. Et heureusement un papier existe pour cette chose-là", avait tendrement confié Jennifer Lawrence, quelques semaines plus tôt, en juin 2019, au podcast Naked with Catt Sandler.

Originaire du Vermont, Cooke Maroney a suivi les traces de son père, également galeriste. Il est actuellement le directeur de la Gladston Art Gallery de New York, qui se destine à une clientèle haut de gamme. Il a déjà travaillé avec le sculpteur Matthew Barney, ex de Björk. On dit qu'il a rencontré Jennifer Lawrence grâce à une amie commune, Laura Simpson, la BFF de l'actrice.

Depuis leur mariage, Jennifer Lawrence et Cooke Maroney sont partis à Bali, en Indonésie, pour leur lune de miel. Les jeunes mariés habiteraient désormais ensemble, dans une immense maison achetée 8 millions de dollars, située dans les hauteurs de Beverly Hills.