Jennifer Lawrence : Sa lune de miel de luxe à l'autre bout du monde

Après un long week-end de festivités, les nouveaux mariés Jennifer Lawrence et Cooke Maroney se sont envolés en lune de miel et là encore, on peut dire qu'ils n'ont pas lésiné sur la dépense. Comme nous l'apprend People, le couple a fêté son union nouvelle à Bali en Indonésie.

Leur mariage s'est déroulé les 19 et 20 octobre 2019 à Rhode Island, près de Boston, pour la cérémonie religieuse, entourés de quelques 150 invités. Le menu a été assuré par le service traiteur Heirloom Fire, spécialisé en produits bios choisis spécifiquement pour qu'ils respectent l'écosystème de la côte Est. Des menus qui ont coûté 210 dollars par personne à Jennifer Lawrence et son mari. Le lieu était tout aussi exceptionnel puisque le mariage a pris place dans le chalet d'été Belcourt, créé en 1894 par l'architecte de renom Richard Morris Hunt, inspiré de la salle de chasse de Louis XIII à Versailles. Rien que ça !

C'est au Nihi Sumba Resort que l'actrice oscarisée et son marchant d'art ont été décompresser. Un complexe de 33 villas réparties sur 530 hectares avec piscines privées et vues imprenables sur l'océan. Mais ne croyez-pas que le couple s'est contenté de ça ! Ils ont pu profiter de la maison privée du propriétaire, Chris Burch. Cette résidence ultra prisée, connue sous le nom de Mendaka, est une destination de people. L'année dernière, c'est Christian Bale qui a pu en profiter. Le Nihi Sumba Resort a récemment organisé un autre évènement prestigieux : le mariage de Brody Jenner et de Kaitlynn Carter.

Le resort offre une quantité d'activités à ses invités comme le spa Niki Oka en plein air dans un bungalow perché au-dessus de l'océan, des excursions de plongée, de kayak ou de surf. Il est aussi possible de pêcher, monter à cheval et faire du yoga.

Le couple a profité de cette parenthèse enchantée pour visiter les proches villages de Sumba que l'hôtel soutient via sa fondation la Sumba Foundation.