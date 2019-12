Jennifer Lawrence se lâche en soirée sur "All I Want For Christmas Is You"

Même Jennifer Lawrence est fan de la chanson All I Want For Christmas Is You ! Le 14 décembre 2019, l'actrice américaine de 29 ans a pris part à la soirée d'anniversaire des 35 ans de son ami Paul Arnhold, un artiste spécialisé dans le verre. Au sein du restaurant branché Indochine, privatisé pour l'occasion, la star a démontré ses talents de danseuse sur ce titre incontournable des fêtes de fin d'année signé Mariah Carey.

L'actrice oscarisée pour Happiness Therapy a visiblement passé une bonne soirée. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du restaurant, les internautes peuvent voir Jennifer Lawrence tout sourire, en mini-robe noire et les cheveux lâchés, dansant joyeusement avec son ami. Un lâcher-prise qui n'est pas sans rappeler celui dont elle avait déjà fait preuve en mars 2019 avec sa copine Adele. Les deux stars s'étaient retrouvées dans un bar gay de New York et avaient profité d'une soirée bien arrosée.