Jesta Hillmann, son fils Juliann amoché après une morsure : elle dévoile des photos

Depuis qu'elle a été révélée au grand public en 2016 dans Koh-Lanta, l'ile au trésor (TF1), Jesta Hillmann se plaît à partager son quotidien avec ses abonnés, sur Instagram. Une vie qu'elle dévoile aussi au grand jour dans Mamans & Célèbres (TFX). Et le 27 septembre 2022, l'épouse de Benoît Assadi a partagé des images choc' de son fils Juliann (3 ans).

Le week-end dernier, Jesta Hillmann était en plein rêve. La Toulousaine s'est rendue à Paris afin de passer un séjour à Disneyland avec le frère d'Adriann (1 an) et tous deux avaient des étoiles plein les yeux. Mais le retour a été compliqué comme l'a dévoilé la mère de famille en story Instagram. Pour commencer, le plus jeune de son fils était malade. "Et Juliann s'est fait mordre à l'école. Mais quand je vous dis mordre, c'est à dire que je n'ai jamais vu une morsure pareil. Il s'est fait manger, il n'y a pas d'autres mots. Je vais vous montrer la joue de Juliann franchement c'est chaud", a-t-elle compris.

Puis, comme promis, Jesta Hillmann a partagé des photos de son aîné. L'occasion de constater que la morsure en question prend une grande partie de sa joue et que les traces sont bien rouges. "Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal au ventre", a-t-elle précisé. Sans surprise, cette photo saisissante n'a pas manqué de faire réagir sa communauté qui était sous le choc. Très vite, la candidate de Mamans & Célèbres a donc tenu à rassurer tout le monde. "Je vous rassure Juliann va bien. Mais j'avoue que je suis énervée. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse mordre à ce point", peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle elle a une main sur le front et le visage fermé.

Le lendemain, Jesta Hillmann a filmé son fils en train de faire un puzzle et n'a pas manqué de dévoiler une fois de plus ses "sacrées belles marques". Le petit garçon a ensuite confié que cela lui faisait mal à la joue. Enfin, elle a partagé un dernier cliché en mettant en avant sa morsure. Et afin d'exprimer une fois de plus sa peine, elle a posté un émoji qui pleure. Puis, elle a révélé qu'elle avait pris certaines mesures après avoir découvert cet acte. "Ne vous inquiétez pas, nous avons fait ce que nous devons faire et l'école aussi. Tout est sous contrôle. Je n'en parlerai pas plus ici car je ne veux mettre personne en mauvaise posture", peut-on lire. Nul doute qu'elle pourra compter sur ses abonnés pour la soutenir.