Johnny Solinger (Skid Row) : Mort du chanteur à l'âge de 55 ans

Il souffrait d'une grave maladie

En effet, sur les réseaux sociaux, quasiment un mois avant sa mort, Johnny Solinger s'était confié, le 8 mai dernier, à ses fans sur son état de santé. "C'est avec le coeur lourd que je dois dire à tout le monde ce qui se passe à propos de ma santé", avait-il déclaré. Et de rentrer un peu plus dans les détails de sa maladie : "J'ai été hospitalisé pendant plus d'un mois dernièrement. On m'a trouvé une insuffisance hépatique. Et le pronostic n'est pas très bon. Comme la plupart des musiciens, je n'ai pas d'assurance maladie et il est très difficile d'obtenir des soins appropriés sans cela." Plus tard, ce dernier avait expliqué suivre un traitement qui l'obligeait à prendre près de sept médicaments différents chaque jour. Mais en plus de cela, il devait également drainer le liquide de son abdomen "tous les deux jours." "J'ai perdu beaucoup de force et j'aurai besoin d'une thérapie physique également", avait-il ajouté.