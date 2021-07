Johnny Ventura est mort : la légende du merengue est décédé à 81 ans

"La République dominicaine et le monde ont perdu le plus grand représentant de la musique de la République dominicaine", a déclaré son fils Jandy Ventura lors d'une conférence après la mort de son père. Johnny Ventura était effectivement une légende du merengue et de la salsa. Le chanteur a commencé son illustre carrière en 1959 et sorti plus de 100 albums et compilations.

Johnny Ventura s'était également lancé en politique. Il a été maire adjoint puis maire de Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, deux mandats réalisés entre 1994 et 1998, et 1998 et 2002.